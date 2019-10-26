Первому фильму, в котором снялась Тамара Семина, в этом году исполняется 60 лет, а ей самой 25 октября – 81 год. В Судьбе человека она вспоминает, как в юности получила роль Катюши Масловой, снималась с Шукшиным, Юматовым, другими легендами кинематографа, и отвечает на слухи о ее романах.

Первому фильму, в котором снялась Тамара Семина, в этом году исполняется 60 лет, а ей самой 25 октября – 81 год. Речь – о картине "Два Федора", в которой тогда еще 18-летняя актриса играла с легендарным Василием Шукшиным.Тогда поговаривали, что после съемок он якобы сделал предложение юной актрисе, но в "Судьбе человека" Семина развенчала этот слух."У него были Клава и Шура – буфетчицы. Васька был сыт и пьян", — с юмором рассказывает Тамара Петровна.Пройдут годы и однажды произойдет то, что Семина до сих пор вспоминает с содроганием.Шли съемки картины "Матерь человеческая". Они были очень тяжелыми. Актриса говорит, что тогда едва выжила.В одной из сцен она копала могилу, и вдруг второй оператор сказала прекращать. Прозвучала фраза: "А то – можем потерять очень хорошего человека".Через некоторое время оператор пошел на почту и вернулся "желто-зеленого цвета". Оказалось, в тот момент в соседней станице, во время съемок фильма "Они сражались за Родину", не стало Василия Шукшина.За длинную яркую творческую жизнь Семиной довелось играть со многими легендами отечественного кинематографа.Тамара Петровна рассказывает, как "от отчаяния" Георгий Юматов, с которым она снималась в фильме "Один из нас", попросил ее родить ему ребенка, поскольку жена – актриса Муза Крепкогорская, в которую актер был страстно влюблен, не хотела детей – ждала своей звездной роли.У самой Семиной детей тоже не появилось: хождение по снегу босиком, купание в ледяной воде сыграли свою роковую роль – актриса потеряла ребенка.Ей приписывали романы со многими знаменитыми актерами и режиссерами, но всю жизнь она прожила с одним мужем – Владимиром Прокофьевым.Они вместе учились в институте и полюбили друг друга, когда их курс отправили на Целину. Родители Тамары были против такого выбора – они желали видеть дочь женой генерала, но жизнь показала, что союз Семиной и Прокофьева оказался очень прочным.Как отреагировали ВГИКовцы, когда "их" Тамара была утверждена на роль Катюши Масловой в картине "Воскресение"? Почему Семина боялась МХАТовцев? Как муж реагировал на слухи о романах жены? Правда ли, что в нее был влюблен Булат Окуджава, и что думает Тамара Семина про отношения вдовы Шукшина Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова?В 81-й день рождения легендарной актрисы – ее беседа с Борисом Корчевниковым в программе "Судьбе человека".