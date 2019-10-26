В США суд штата Техас запретил матери поменять пол ребенка без согласия отца. Это несмотря на то, что ранее присяжные были единогласно на стороне женщины. По мнению второго родителя, она навязывает мальчику извращенные взгляды, и такое поведение в итоге стало причиной гендерного расстройства.

В США суд штата Техас запретил матери поменять пол ребенка без согласия отца. Это несмотря на то, что ранее присяжные были единогласно на стороне женщины.По мнению второго родителя, она навязывает мальчику извращенные взгляды, и такое поведение в итоге стало причиной гендерного расстройства, передает "Россия 24".Мама даже хотела начать давать ему гормоны-блокаторы полового созревания. В New York Post такую ситуацию назвали чудовищной и отметили, что семилетний ребенок еще не настолько зрелый, чтобы принимать подобные решения.