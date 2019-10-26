На телеканале Россия 1 с большим успехом идет сериал Екатерина. Самозванцы. С помощью художника-графика мы воспроизвели одну сцену русской истории, когда сын Екатерины II будущий император Павел I в юности настолько сильно переболел, что у императрицы возникли сомнения, остались ли у него способности к плотским страстям и, соответственно, к продолжению царского рода.

На телеканале "Россия 1" с большим успехом идет сериал "Екатерина. Самозванцы". С помощью художника-графика мы воспроизвели одну сцену русской истории, когда сын Екатерины II будущий император Павел I в юности настолько сильно переболел, что у императрицы возникли сомнения, остались ли у него способности к плотским страстям и, соответственно, к продолжению царского рода. И вот когда Павел встал с постели, на горизонте возникла...Не совсем дева, а молодая вдовица Чарторыжская, которой было поручено дело государственной, державной важности: скажем так, посвятить цесаревича в таинства Гименея. Естественно, детали того, как все происходило, — это художественная фантазия сценариста и режиссера. Но факт есть факт: природа взяла свое, и посвящение в тайны Гименея обернулось чем-то большим, чем просто посвящение.Как сложилась судьба первого внука Екатерины II и его матери? Почему ему дали фамилию Великий? Понятно, он ведь сын Великого князя. Но почему по имени отчеству его величали Семушкой, то есть Семеном? Признаться, задавшись этим вопросом, скорее, из праздного любопытства, мы и не предполагали, какую породим дискуссию в среде ученых. При этом спорить они будут с самими Романовыми.Мать с ребенком разлучили. И в сериале "Екатерина. Самозванцы" была воспроизведена сцена их первого свидания. Исполнительница роли Софьи Черторыжской-Разумовской Любава Грешнова. Ей ли было не выяснить все детали, тем более что…- Я играла беременную Софью и оказалась беременна сама. Я каким-то образом скрыла это от группы. Потому что мне было неловко, еще был маленький срок. И плюс позволял костюм, потому что корсет заканчивается высоко, он не затрагивает живот, а дальше идет пышная юбка, — вспоминает Грешнова.- Тогда вопрос к вам как к молодой маме. Каково же было вашей героине отдать ребенка?- В том-то и дело, что когда я получила сценарий, то буквально только-только родила, у меня был еще очень маленький сын, я впервые в жизни я обрыдалась над сценарием.А что говорят хладнокровные историки?"Биография его известна очень плохо. Афанасьевич — это отчество, которое получил якобы по крестному отцу. А кто был его крестным отцом, тоже нет ясности никакой. Даже неизвестно точно, когда он родился", — рассказал Евгений Пчелов, доцент историко-архивного института РГГУ.Родился он, по-видимому, в 1772-м. И действительно был отнят у матери.- Пытались узнать, что было с мальчиком потом?- К сожалению, и по поводу мальчика, и по поводу моей героини, очень мало информации, — сказала Любава Грешнова.Доподлинно известно, что бабушка Екатерина II повелела отдать своего первого внука в одну из школ Петербурга. Как и тогда, сегодня здесь дают детям немецкий. Здесь — это в существующей и сегодня в северной столице школе, которая в разные годы назвалась Петровской, Петропавловской или Петришуле."Наша школа является первой школой Петербурга, первый зданием, построенным специально для школы, и на данный момент, по нашим исследованиям, она — старейшая действующая школа в России. То есть, возможно, до Петришуле и были какие-то школы, но с 1709 года безостановочно, каждый год вела работу только наша школа", — отметил один из преподавателей.Этот особняк потом много раз перестраивали, но еще в XIX веке из отдельных кирпичиков русский издатель и редактор Николай Греч выстроил биографию незаконного внука императрицы, выпускника лучшей тогда школы России."А чтобы он не догадался о причине сего предпочтения, дали ему в товарищи детей неважных лиц; с ним наравне обучались сын придворного камердинера, сын придворного аптекаря, сын умершего инспектора классов, сын портного", — писал Греч."Никаких особых поблажек он не имел, это совершенно ясно", — пояснил Евгений Пчелов.Мичман, потом лейтенант Семен Афанасьевич Великий — участник русско-шведской войны 1788-1790 годов. Служил на корабле "Не тронь меня", а после победы в Выборгском сражении был отправлен с донесением о виктории к Екатерине II, которая тут же присвоила ему чин капитана-лейтенанта.- Меня поразило — не знаю, как это было на самом деле — что он не знал, что он ее внук, а она знала. И была эта встреча… Конечно, это потрясающая момент для сюжета, — считает Любава Грешнова.- Это когда она ему присвоила звание капитана-лейтенанта?- Да. Он рос, жил, но не знал, что он — сын Павла Первого.Матушка — а для него бабушка-императрица — отправила его в русское посольство в Лондоне. Там по каким-то причинам Семен Афанасьевич поступил на британский Королевский флот.- А дальше что было?- Он отправился на флот и якобы там погиб. Это то, что написано, — рассказала Любава Грешнова.- Где-то на Карибах, я читал.- Да.Но погиб ли? В фонде Романовых в Государственном архиве Российской Федерации нам показали одну удивительную, как говорят специалисты, единицу хранения. Пока надевали перчатки, вспомнили еще раз, что нам говорил уже историк Евгений Пчелов: "На британской службе его жизнь закончилась очень печально: в 1794 году он погиб при кораблекрушении британского судна в районе Антильских островов".Согласно российским источникам, служил Семен на корабле, который назывался Vanguard. Но вот нестыковка: по английским источникам, в то время этот корабль был не на Антильских островах, не на Карибах, а в Европе. Если только речь не идет об одноименном малом корабле. Значит, Семен не погиб, как говорилось, во время урагана? Уже при поздних Романовых великий князь Николай Михайлович на правах историка семьи, выдвинул версию, что Семен вернулся в Россию, и стал... А вот теперь открываем заветную коробку в Госархиве. В ней – шапочка старца. Итак, сибирский, томский старец Федор Кузьмич."Для города Томска Федор Кузьмич — это главный почитаемый святой, который отсылает к очень непростому периоду томской истории, когда город был охвачен золотой лихорадкой. И люди, называющие себя христианами, конечно, друг к другу иногда поступали очень несправедливо", — отметил иеромонах Амвросий (Кузнецов), насельник Богородице-Алексеевского монастыря.В нем подозревали другого, законного, внука Екатерины императора Александра I, который, как предполагается, взошел на престол, взяв на душу большой грех, — убил своего отца Павла I, а как следствие, чтобы замолить грехи, инсценировал потом свою смерть, а позже явил себя сибирским старцем Федром Кузьмичем, который уж больно красиво писал и говорил на многих языках."Это ерунда полная! Федор Кузьмич вообще никакого отношения к династии Романовых не имел", — утверждает, в свою очередь, Евгений Пчелов."Для нас важен прежде всего образ святого. Но даже если мы допускаем одну из самых прекрасных легенд русской истории о том, что император ушел на богомолье, на покаяние именно в Сибирь, то мы воспринимаем личность императора Александра именно в такой духовной динамике", — сказал иеромонах Амвросий.- Я хотел посмотреть, может быть, на шапке волосы остались.- Может быть, надо проводить экспертизу, — сказала одна из сотрудниц архива.- Сегодня, наверное, это возможно.- В принципе, возможно. Надо тогда найти генетический материал, чтобы было с чем сравнивать.- Какие-то споры опять начнутся.- Да, начнутся опять споры. Нужно ли это?..А споры действительно идут. В Томске мы поговорили не только со священниками, но и с историками."Как мог молодой человек, которому 21 год, который до этого воспитывался в закрытой Петропавловской школе, который не допускался до двора императрицы, мог знать о внутреннем, придворном этикете, о каких-то коллизиях двора при императрице, при Павле Первом? Самое главное — то, что знал Федор Кузьмич. Это он рассказывал о каких-то событиях, связанных уже с царствованием Александра Первого. Откуда он подчеркнул эти сведения?" – задается вопросом Сергей Некрылов, доктор исторических наук, завкафедрой российской истории факультета исторических и политических наук НИИ ТГУ."Мне кажется, это все-таки красивая легенда. Но людям надо верить в легенду. Документов, подтверждающих, старец Федор Кузьмич является императором или человеком императорской крови, нет", — отметила сотрудница архива.Но что, если все-таки был?..