Жительница Владимира одолжила своему другу 4,5 млн рублей на завершение строительства многоквартирного дома, а он отказался их возвращать

Жительница города Владимира обратилась во Фрунзенский районный суд с иском о взыскании со своего друга 4,5 млн рублей, которые, как она считала, она дала ему в долг.Как сообщает пресс-служба суда. В иске женщина указала, что в течение двух месяцев перечисляла своему знакомому, которого знает больше 20 лет деньги со своей карты в размере- 1млн., 200 тыс., 300 тыс. и 3 млн. рублей. Деньги давний друг брал на завершение реконструкции трехэтажного многоквартирного жилого дома на 12 квартир во Владимире. Он обещал продать жильё и вернуть деньги подруге, но не сделал этого. Представители ответчика утверждали: в долг женщина дала только 1 млн. рублей, а остальную сумму перечислила другу в качестве благотворительных средств.Суд, изучив материалы дела, установил факт перевода 4,5 миллионов рублей на счет ответчика и признал данную сумму подлежащей возврату истцу. Также ответчика обязали вернуть проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 617 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины 30 тыс. руб. Ответчик не согласился с принятым решением и подал апелляционную жалобу.