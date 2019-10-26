За сутки Джефф Безос (Amazon) потерял не только семь миллиардов долларов, но и первое место в рейтинге Forbes. Теперь богатейшим человеком мира является Билл Гейтс (Microsoft).

За сутки Джефф Безос (Amazon) потерял не только семь миллиардов долларов, но и первое место в рейтинге Forbes. Теперь богатейшим человеком мира является Билл Гейтс (Microsoft). У него – 105,7 миллиарда долларов, тогда как у Безоса уже 103,9, уточняет издание.Ранее сообщалось, что амазоновские акции подешевели на фоне слабого финотчета компании: чистая прибыль упала, прогноз по выручке не оправдался.