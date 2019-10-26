В отношении подростков возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на грабеж»

Во Владимира двух школьниц – 15 и 16 лет – подозревают в покушении на грабеж пяти человек, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.Утром 26 сентября подростки, которые к тому же были пьяны, напали на школьницу. Одна из девушек схватила жертву за волосы и отбросила ее асфальт. Затем нападавшие вытащили у школьницы деньги и смартфон. Мама пострадавшей девочки обратилась в полицию, и преступниц задержали по горячим следам.Когда началось следствие, оказалось, что девушки в то же утро всего за час напали еще на четверых женщин. Они подходили к прохожим и пытались вытащить у них сумки, но жертвы отбивались.Как рассказали следователей, одна из нападавших – сирота и воспитанница детдома. Она 16 раз сбегала из интерната и находится на учете из-за своего дивиантного поведения. Ее заключили под стражу. Вторую подозреваемую передали матери, ее судьбу буду контролировать органы системы профилактики.