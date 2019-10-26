Во Владимира двух школьниц подозревают в покушении на грабеж пяти человек.

Органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено еще четыре уголовных дела в отношении школьниц, подозреваемых в совершении преступлений. Ранее мы уже сообщали, что девушки в состоянии алкогольного опьянения напали на свою сверстницу .Когда началось следствие, оказалось, что школьницы в то же утро всего за час напали еще на четверых человек. Они подходили к женщинам и пытались вытащить у них сумки, где лежали ценные вещи, но жертвы отбивались.Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону., одна из нападавших – сирота и воспитанница детского дома. Она трудно поддается воспитанию и 16 раз сбегала из интерната. Девушка находится на учете из-за своего поведения. Ее заключили под стражу. Вторая девочка воспитывается в неполной семье. Ее передали матери, и дальнейшую судьбу уже будут контролировать органы системы профилактики.