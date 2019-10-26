До пятнадцати суток административного ареста могут получить нетрезвые пассажиры, попытавшиеся вступить в интимную связь в салоне воздушного судна. Мужчина и женщина были настолько увлечены друг другом, что не обращали внимание на попутчиков и вяло реагировали на замечания со стороны экипажа.

Очевидцы запечатлели на видео увлекшихся друг другом нетрезвых пассажиров, следовавших на борту самолета из Москвы во Владивосток.Судя по кадрам, мужчина и женщина испытали взаимное влечение и попытались вступить в интимную связь прямо в салоне воздушного судна, нисколько не смущаясь окружающих.Бортпроводникам не без некоторых усилий удалось угомонить разошедшихся любовников.После прибытия в пункт назначения 41-летнего жителя Находки и 43-летнюю даму из Владивостока уже ожидали стражи порядка, задержавшие необычных авиадебоширов."Установлено, что данные пассажиры, находясь на борту воздушного судна после употребления алкогольных напитков, совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", — говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ДФО.В отношении задержанных составлены административные протоколы по статьям "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Мелкое хулиганство". Максимальное наказание за совершение подобных правонарушений составляет пятнадцать суток административного ареста.