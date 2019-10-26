× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/26-10-2019-vrezalsya-v-stolb-i-zagorelsya-avariya-s-gruzhenym-samosvalom-v-ufe-popala-na-video.html" target="_blank">Врезался в столб и загорелся: авария с груженым самосвалом в Уфе попала на видео</a> - В Уфе груженый самосвал, пытаясь избежать столкновения с выскочившей перед ним легковушкой, врезался в столб линии электропередач и загорелся. В течение нескольких минут огонь был потушен пожарными, и в результате аварии никто не пострадал.