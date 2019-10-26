В Уфе груженый самосвал, пытаясь избежать столкновения с выскочившей перед ним легковушкой, врезался в столб линии электропередач и загорелся. В течение нескольких минут огонь был потушен пожарными, и в результате аварии никто не пострадал.
В Уфе груженый самосвал, пытаясь избежать столкновения с выскочившей перед ним легковушкой, врезался в столб линии электропередач и загорелся. Водитель успел выскочить из кабины.
Инцидент произошел в пятницу, 25 октября, на перекрестке улиц Орджоникидзе и Вологодской.
Огонь был потушен прибывшими сотрудниками МЧС в течение нескольких минут. В результате аварии, по информации ГТРК "Башкортостан", никто не пострадал.