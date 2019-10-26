Вот уже несколько недель поклонники не перестают обсуждать возможную беременность популярной телеведущей. Блогер Лена Миро опубликовала в Сети разоблачительный пост, где в нелестных выражениях высказалась об интересном положении Ксении Собчак.

Вот уже несколько недель поклонники не перестают обсуждать возможную беременность популярной телеведущей. Блогер Лена Миро опубликовала в Сети разоблачительный пост, где в нелестных выражениях высказалась об интересном положении Ксении Собчак.Блогер напомнила, что обратила внимание на округлившийся живот журналистки одной из первых. Уже тогда она отметила изменившееся поведение телеведущей. "Как говорят мне люди, общающиеся с Ксенией, ее чуть не порвало от возмущения после моего разоблачения. Слишком не вовремя оно случилось", – написала Лена Миро.По ее словам, Ксения Собчак совершила две крупные ошибки. Во-первых, телеведущая забеременела от режиссера Константина Богомолова будучи в официальном браке с актером Максимом Виторганом. Во-вторых, журналистка вышла замуж за своего любовника "по залету"."Во-первых, залететь от любовника... – это удел кухарок. Ну, таких беспардонных и туповатых учащихся профтехучилищ.Во-вторых, сам брак по залету – это ведь еще хуже. Не берут замуж? Так нужно заарканить мужика беременностью. Опять же, это не поведение самодостаточной женщины, которая уважает себя, а вульгарное ПТУ", – заявила блогер.Материал дополняется.