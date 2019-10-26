Россиянка Мария Бутина села в самолет Аэрофлота в Майами. На этом самолете она и прилетит в Москву.

Россиянка Мария Бутина села в самолет "Аэрофлота" в Майами. На этом самолете она и прилетит в Москву.Ожидается, что рейс SU-111 совершит посадку в аэропорту Шереметьево в 12:15 по московскому времени в субботу, 26 октября.Место Марии – у окна в самом конце самолета Airbus 330.Журналист РИА Новости поздравил Марию с завершением ее истории, на что Мария ответила: "Вот взлетим из Америки, и тогда все закончится".Марию Бутину осудили в США за работу незарегистрированным иностранным агентом. После отбытия наказания ее перевели в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Российскую Федерацию, напоминает РИА Новости.