Популярная исполнительница сделала неожиданное заявление. Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее белье.

Популярная исполнительница сделала неожиданное заявление. Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее белье.Недавно артистка приняла участие в программе Ирины Чесноковой "Бар в большом городе". В разговоре с ведущей знаменитость призналась, что часто совершает необдуманные покупки, о которых впоследствии жалеет."У меня случались несуразные покупки... Я покупаю белье красивое. Это очень красиво. Но я не ношу ни трусы, ни лифчики. Они просто у меня лежат дома", – рассказала 65-летняя Любовь Успенская.Материал дополняется.