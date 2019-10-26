Певец Прохор Шаляпин проводит вечера в компании светской львицы Алены Кравец. Знаменитости приятно коротают время.

Певец Прохор Шаляпин проводит вечера в компании светскойльвицы Алены Кравец. Знаменитости приятно коротают время.В "Сторис" инстаграм-аккаунта Алены Кравец появилась видеозапись,которую, вероятно, с интересом посмотрела бы пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.В кадре светская львица расположилась на маленьком диванчике, а на нее буквальнонавалился Прохор Шаляпин."Я тебя люблю темненьким", – томно говорит Алена. "Уже отрастаеттемненькое, так что скоро будет все темненькое. Я верну, верну, обещаю тебе", -заигрывающее отвечает ей Прохор.Судя по всему, светская львица и певец вместе были напраздновании дня рождения общей подруги – Леры Тувиной, которая являетсяконцертным директором вокалистки Ирины Понаровской. С последней Шаляпин в тот вечер дажеспел в караоке.Отметим, что возлюбленная Прохора Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовскаяна празднике не присутствовала. Она, к слову, последние пару дней практическине появляется в "Инстаграм". "Приходящие к вам случайно дверью не ошибаются", -лишь поделилась она цитатой в "Сторис".Отметим, что и Кравец хорошо общаются. Нетак давно Виталина приняла участие в авторской программе Алены. Пианисткаоткровенно говорила с подругой о браке с актером Арменом Джигарханяном."Официально у Джигарханяна я была третьей женой, хотя ине думала, что он на мне женится, – сказала тогда . – Мы встречались с 2002 по 2010 год. И в это время он мненичего на дарил, так что в корысти меня сложно заподозрить. А после свадьбы мыс ним восемь лет жили в "однушке" в подмосковной деревнеГлухово".