Певец Прохор Шаляпин проводит вечера в компании светской
львицы Алены Кравец. Знаменитости приятно коротают время.
Певец Прохор Шаляпин проводит вечера в компании светской
львицы Алены Кравец. Знаменитости приятно коротают время.
В "Сторис" инстаграм-аккаунта Алены Кравец появилась видеозапись,
которую, вероятно, с интересом посмотрела бы пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.
В кадре светская львица расположилась на маленьком диванчике, а на нее буквально
навалился Прохор Шаляпин.
"Я тебя люблю темненьким", – томно говорит Алена. "Уже отрастает
темненькое, так что скоро будет все темненькое. Я верну, верну, обещаю тебе", -
заигрывающее отвечает ей Прохор.
Судя по всему, светская львица и певец вместе были на
праздновании дня рождения общей подруги – Леры Тувиной, которая является
концертным директором вокалистки Ирины Понаровской. С последней Шаляпин в тот вечер даже
спел в караоке.
Отметим, что возлюбленная Прохора Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская
на празднике не присутствовала. Она, к слову, последние пару дней практически
не появляется в "Инстаграм". "Приходящие к вам случайно дверью не ошибаются", -
лишь поделилась она цитатой в "Сторис".
Отметим, что и Кравец хорошо общаются. Не
так давно Виталина приняла участие в авторской программе Алены. Пианистка
откровенно говорила с подругой о браке с актером Арменом Джигарханяном.
"Официально у Джигарханяна я была третьей женой, хотя и
не думала, что он на мне женится, – сказала тогда . – Мы встречались с 2002 по 2010 год. И в это время он мне
ничего на дарил, так что в корысти меня сложно заподозрить. А после свадьбы мы
с ним восемь лет жили в "однушке" в подмосковной деревне
Глухово".