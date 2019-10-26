Голливудская дива призналась, что ее тело изменилось после
вмешательства хирургов. Анджелина Джоли пытается принять новую себя.
Голливудская дива призналась, что ее тело изменилось после
вмешательства хирургов. Анджелина Джоли пытается принять новую себя.
В 2013 году
знаменитость решилась на операцию – звезде удалили обе молочные железы. Еще
через два года артистке вырезали яичники и фаллопиевы трубы. Как говорила Анджелина
Джоли, на хирургическом вмешательстве настояли медики.
"Обычно у женщин риск развития рака молочной железы в
течение жизни составляет около 13%. У меня был 87-процентный риск развития
этого заболевания и 50-процентный – рака яичников", – отметила звезда, а после
добавила, что операция позволила значительно уменьшить риск развития онкологии.
По словам Джоли, у нее есть предрасположенность к появлению злокачественных
опухолей. В 2007 году из-за рака яичников не стало ее матери Маршелин Бертран.
Бабушка Анджелины, Стелла, и еще шесть родственников артистки ушли из жизни именно
из-за этого коварного недуга.
23 Окт 2019 в 10:04 PDT
Артистка отмечает, что решилась на хирургическое
вмешательство ради детей. хочет не только вырастить наследников,
но и увидеть внуков.
"Я принимаю гормоны и регулярно прохожу медицинское
обследование. Я вижу и чувствую изменения в своем теле, но принимаю их. Я
жива, и пока управляю разными проблемами, которые унаследовала", – сказала
знаменитость.
Голливудская дива не стесняется оставшихся шрамов. Рубцы
напоминают ей о преодоленных проблемах и делают уникальной.
не стала скрывать, что из-за операций испытала невероятный
стресс. На фоне переживаний у нее развился опасный недуг – гипертония, которую
пришлось лечить, сообщает Time.