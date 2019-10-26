Голливудская дива призналась, что ее тело изменилось после вмешательства хирургов. Анджелина Джоли пытается принять новую себя.

Голливудская дива призналась, что ее тело изменилось послевмешательства хирургов. Анджелина Джоли пытается принять новую себя.В 2013 годузнаменитость решилась на операцию – звезде удалили обе молочные железы. Ещечерез два года артистке вырезали яичники и фаллопиевы трубы. Как говорила АнджелинаДжоли, на хирургическом вмешательстве настояли медики."Обычно у женщин риск развития рака молочной железы втечение жизни составляет около 13%. У меня был 87-процентный риск развитияэтого заболевания и 50-процентный – рака яичников", – отметила звезда, а последобавила, что операция позволила значительно уменьшить риск развития онкологии.По словам Джоли, у нее есть предрасположенность к появлению злокачественныхопухолей. В 2007 году из-за рака яичников не стало ее матери Маршелин Бертран.Бабушка Анджелины, Стелла, и еще шесть родственников артистки ушли из жизни именноиз-за этого коварного недуга.23 Окт 2019 в 10:04 PDTАртистка отмечает, что решилась на хирургическоевмешательство ради детей. хочет не только вырастить наследников,но и увидеть внуков."Я принимаю гормоны и регулярно прохожу медицинскоеобследование. Я вижу и чувствую изменения в своем теле, но принимаю их. Яжива, и пока управляю разными проблемами, которые унаследовала", – сказалазнаменитость.Голливудская дива не стесняется оставшихся шрамов. Рубцынапоминают ей о преодоленных проблемах и делают уникальной.не стала скрывать, что из-за операций испытала невероятныйстресс. На фоне переживаний у нее развился опасный недуг – гипертония, которуюпришлось лечить, сообщает Time.