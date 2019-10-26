Глава Amazon Джефф Безос из-за падения котировок компании потерял 6,9 миллиарда долларов. Если котировки продолжат падать, он может уступить Биллу Гейтсу первую строчку в списке самых богатых людей.

Самый богатый человек в мире Джефф Безос за сутки потерял 6,9 миллиарда долларов.Как сообщает РИА Новости, компания Amazon представила отчет о прибыли в третьем квартале, но показатели оказались хуже прогнозов. В результате акции упали на девять процентов.Безосу принадлежат 57,6 миллиона акций компании. Если котировки продолжат падать, он может лишиться статуса самого богатого человека, уступив его Биллу Гейтсу.Состояние Безоса оценивается в 114 миллиардов долларов. Весной этого года миллиардер развелся со своей женой Маккензи, с которой прожил 25 лет. Этот развод назвали самым дорогим в мире. Маккензи Безос получила 36 миллиардов долларов и половину из них сразу пожертвовала на благотворительность.