Властям Украины было предложено вместо ноты протеста в адрес России отправить гуманитарную помощь в Донбасс. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

Властям Украины было предложено вместо ноты протеста в адрес России отправить гуманитарную помощь в Донбасс. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.Ранее в пятницу, 25 октября, стало известно, что министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста России в связи с доставкой очередной партии гумпомощи для жителей республик Донбасса.24 октября автомобили 88-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью прибыли в Луганск и Донецк, напоминает газета "Известия". Россия оказывает помощь жителям ЛНР и ДНР на постоянной основе с августа 2014 года.Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после государственного переворота на Украине и продолжается до настоящего времени. Жители региона выступили против новой власти, объявив о создании самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.