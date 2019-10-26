Мужчина отказывался вернуть долг

Во Фрунзенский районный суд города Владимира с иском обратилась женщина о взыскании неосновательного обогащения в размере 4,5 млн. руб.Об этом сообщает пресс-служба суда. Истец утверждала, что на протяжении двух месяцев перечислила своему давнему другу на банковскую карту 1млн., 200 тыс., 300 тыс. и 3 млн. рублей. Деньги друг брал на завершение реконструкции трехэтажного многоквартирного жилого дома на 12 квартир во Владимире. Он обещал продать жильё и вернуть деньги подруге, но не сделал этого.Представители ответчика утверждали: в долг женщина дала только 1 млн. рублей, а остальную сумму перечислила другу в качестве благотворительных средств. Изучив материалы дела, суд установил факт перечисления денежных средств в размере 4,5 млн. руб. и признал данную сумму подлежащей возврату. Также ответчика обязали вернуть проценты за пользование чужими денежными средствами - 617 тыс. руб., и оплатить государственную пошлину 30 тыс. руб. Ответчик не согласился с принятым решением и подал апелляционную жалобу.