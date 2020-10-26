На поддержку сельской ипотеки в следующем году запланировано почти в три раза больше средств. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с руководством и фракциями Госдумы.

На поддержку сельской ипотеки в следующем году запланировано почти в три раза больше средств. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с руководством и фракциями Госдумы.В этом году кабинет министров направил на сельскую ипотеку 1,5 миллиарда рублей. В следующем году на эти цели направят в три раза больше, рассказал Мишустин.С подачи депутатов к программе добавили полмиллиарда рублей. "Всего это 1,5 миллиарда рублей в этом году было направлено, что позволило 26 тысячам семей взять эту ипотеку", – отметил премьер-министр.В следующем году на субсидирование ипотечной ставки для сельчан выделят 4,1 миллиарда рублей – почти в три раза больше. "Чтобы, несмотря на такую непростую ситуацию, мы эту программу поддержали", – добавил глава кабмина.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на недостаточное финансирование программы развития села. Он напомнил, что зарплата в сельских районах почти в два раза меньше, а число людей с низкими доходами – в три раза больше, чем среди горожан.Володин напомнил о поручении главы государства рассмотреть вопрос увеличения финансирования по этой программе. "Будет правильно, чтобы Комитет по бюджету и налогам совместно с Комитетом по аграрным вопросам рассмотрел вопрос финансирования программы "Комплексное развитие сельских территорий", – сказал спикер в ходе правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.