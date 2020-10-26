Теперь за кражу со взломом ему грозит колония.

В полицию Гороховецкого района обратилась 64-летняя жительница соседнего региона, сообщившая о краже имущества с территории дачного участка. Она пояснила, что из хозяйственных построек похищены металлические изделия и дрова на общую сумму около 11 500 рублей. Об этом рассказывает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Установлено, что злоумышленник проник на территорию участка зимой. Убедившись в своём одиночестве, фигурант сорвал замок и похитил имущество пенсионерки. Разобрал металлический навес и украл его вместе с дровами, которые в нём хранились. Металл – продал. Дровами топил собственный дом.31-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище с причинением значительного ущерба гражданину).