Водители вылетают на встречку и ездят пьяными, пешеходы попадают под колеса. За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 43 ДТП, в которых пострадали 65 человек и еще 6 погибли. В

Водители вылетают на встречку и ездят пьяными, пешеходы попадают под колеса. За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 43 ДТП, в которых пострадали 65 человек и еще 6 погибли. В Муромском районе за несколько дней произошло сразу 2 резонансных ДТП. Сначала водитель Лады при повороте налево не предоставил преимущество ВАЗу, в результате чего подверг опасности