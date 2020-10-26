Хуже за всё время пандемии было только 18 мая, когда количество заболевших достигло 99-ти. Всего больных коронавирусом в нашем регионе на утро понедельника 9 117. Новых летальных исходов – 2.

Хуже за всё время пандемии было только 18 мая, когда количество заболевших достигло 99-ти. Всего больных коронавирусом в нашем регионе на утро понедельника 9 117. Новых летальных исходов – 2. Умерших в результате коронавируса во Владимирской области теперь 253. Что касается выздоровевших, то за минувшие сутки их 33. Победивших коронавирус в нашем регионе теперь 6