За время эпидемии коронавируса.

За время эпидемии коронавируса.На конец третьего квартала число безработных в регионе увеличилось в 4,3 раза по сравнению с 2019 годом, сообщил .К началу сентября 2020 г. в службе занятости населения Владобладминистрации на учете состояли 32,6 тыс. граждан, из которых 30,8 тыс. человек имели статус безработного.Всего же в области, официально зарегистрированы как не имеющие работы 48,9 тыс. человек. Что составляет почти 7 процентов от трудоспособного населения Области.