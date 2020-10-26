По предварительной информации, 24 октября около 20:57 на 131 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров - В.Дворики» 39-летний водитель автомобиля «Ниссан» допустил выезд на встречную полосу.

По предварительной информации, 24 октября около 20:57 на 131 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров - В.Дворики» 39-летний водитель автомобиля «Ниссан» допустил выезд на встречную полосу.Где и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением 24 летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан», водитель и 27-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» госпитализированы, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.22-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался в медицинском учреждении.