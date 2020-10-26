Виктория Анатольевна Кулыгина родилась во Владимире, окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт, ей присвоена квалификация «экономист».

С 23 октября 2020 года директором Департамента предпринимательства Владимирской области назначена Виктория Кулыгина, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Виктория Анатольевна Кулыгина родилась во Владимире, окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт, ей присвоена квалификация «экономист». В 1999 – 2017 годах работала на разных должностях в налоговых органах по Владимирской области. С сентября 2017 года – заместитель директора, затем первый заместитель директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг областной администрации.