Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в шатком положении. Все меньше белорусов поддерживают действующего главу государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в шатком положении. Все меньше белорусов поддерживают действующего главу государства.25 октября в Минске прошла антиправительственная акция "Народный ультиматум". Протестное мероприятие стало одним из самых масштабных за последнее время. По данным СМИ, на улицы белорусской столицы вышли не менее 100 тысяч человек.Не обошлось без насилия. Силовики использователи против демонстрантов светошумовые гранаты и резиновые пули. Десятки человек были задержаны. Также известно о нескольких пострадавших в результате столкновений.Политолог Кирилл Рогов не исключил дальнейшее ужесточение действий милиции. По его словам, в скором времени силовики могут использовать настоящие пули против оппозиционеров.Тем не менее у Лукашенко нет никаких шансов подавить протесты. "Попытки президента опровергнуть эту констатацию делают его с каждым днем слабее", – выразил мнение Рогов на своей странице в "Фейсбук".Напомним, две недели назад экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула ультиматум лидеру . Она призвала его покинуть пост и освободить всех политзаключенных.В противном случае по всей стране начнутся забастовки рабочих предприятий. Все дороги в стране будут заблокированы, а продажи в государственных магазинах рухнут.