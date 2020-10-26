Ситуация с распространением коронавируса во Владимирской области неудовлетворительная. Об этом РИА Новости заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований

Ситуация с распространением коронавируса во Владимирской области неудовлетворительная. Об этом РИА Новости заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Ученый пояснил, что сейчас регионы России разделили в зависимости от динамики распространения на 4 зоны: “зеленую”, где показатель распространения инфекции стабильный – меньше единицы, “светло-желтую”, где показатель удовлетворительный, он равен 1-1,1, “светло-красную”