Всего в регионе 92 заболевших.

Как сообщает информационный портал стопкоронавирус.рф, во Владимирской области за сутки выявлено ещё 92 случая заболевания Covid-19.За 25 октября скончались ещё два человека. Общая численность умерших за период пандемии составляет - 253 пациента.Выздоровели за сутки – 33 инфицированных. Общее количество поправившихся больных – 9535.В целом за время пандемии в регионе зафиксировано 9117 случаев заболевания Covid-19.За сутки в России подтверждено 17 347 диагнозов коронавирус в 85 регионах.