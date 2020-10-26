Управление ФСБ России по Владимирской области осуществляет набор юношей и девушек 11-х классов для поступления на гуманитарные и технические специальности.

Управление ФСБ России по Владимирской области осуществляет набор юношей и девушек 11-х классов для поступления на гуманитарные и технические специальности.В такие учебные заведения как Академию ФСБ России (г.Москва), Академию ФСО России (г. Орел), Московский, Голицынский и Калининградский пограничные пункты ФСБ России, а также Институт береговой охраны (г.Анапы).Прием документов до 1 февраля 2021 года по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект,38.Справки по телефонам (0922) 40-25-53 и (0922) 40-26-14.