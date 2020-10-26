В домашнем матче, со счётом 3-1 футболисты с берегов Оки одержали победу над командой "Луки-Энергия".

Футбольный клуб Муром прервал свою безвыигрышную серию. В домашнем матче, со счётом 3-1 футболисты с берегов Оки одержали победу над командой "Луки-Энергия".В начале второго тайма Иван Рапаков оказался первым на добивании , после мощного удара Даниила Соколова. Спустя десять минут, гостям удалось отыграться -Манвел Агаронян после углового, переправил мяч в верхний левый угол. Но вскоре муромляне вновь вышли вперед. Активный Рапаков заработал одиннадцатиметровый. Сергей Шалин не промахнулся. А на 74-ой минуте тот же Иван Рапаков эффектно реализовал выход один на один с вратарём - уверенная победа Мурома.Игорь Лузякин, старший тренер ФК"Муром"- Хотел поблагодарить ребят, за то, что собрались на игру, отдали все силы и выиграли тяжелейший матч для нас, я считаю. Потому что для нас был нелегкий период прошедший- череда неудачных игр. Это победа была нужна нам. ребятам большое спасибо, что они выполнили установку на игру. Всё что мы от них требовали, они на поле воплотили - сыграли в обороне неплохо. Допустили одну ошибку - пропустили со стандарта и наконец то мы смогли забить три мяча в одной игре.Владимирское Торпедо в тринадцатом туре должно было сыграть дома с футбольным клубом "Чита". Но матч, запланированный на 29 октября был отменён, после того, как несколько читинских футболистов сдали положительный тест на коронавирус. Решение по результату поединка будет принимать контрольно-дисциплинарный комитет Российского Футбольного Союза. Скорее всего, сопернику черно-белых будет засчитано техническое поражение со счётом 3-0. Таким образом владимирская команда доведет свою победную серию до восьми матчей.