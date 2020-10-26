Суммы, которыми люди делятся с преступниками, доходят до нескольких миллионов рублей.
С начала года в органы внутренних дел Владимирской области поступило более 2200 сообщений о дистанционных хищениях денежных средств со счетов жителей. Суммы, которыми люди делятся с преступниками, доходят до нескольких миллионов рублей.
«Большое количество преступлений регистрируется в областном центре», - сообщает пресс-служба администрации Владимира.
Большое количество подобных противоправных фактов зарегистрировано на территории областного центра.
Полицейские напоминают о необходимости быть бдительными в общении с незнакомцами.
Чтобы не стать жертвой аферистов в МВД просят соблюдать следующие правила:
- не сообщать никому реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более - пароли от них;
- при онлайн-покупках пользоваться только проверенными сайтами;
- не переводить предоплату незнакомцам;
- не переходить по неизвестным ссылкам, которые присылают в соцсетях или мессенджерах.