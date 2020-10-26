Суммы, которыми люди делятся с преступниками, доходят до нескольких миллионов рублей.

С начала года в органы внутренних дел Владимирской области поступило более 2200 сообщений о дистанционных хищениях денежных средств со счетов жителей. Суммы, которыми люди делятся с преступниками, доходят до нескольких миллионов рублей.«Большое количество преступлений регистрируется в областном центре», - сообщает пресс-служба администрации Владимира.Большое количество подобных противоправных фактов зарегистрировано на территории областного центра.Полицейские напоминают о необходимости быть бдительными в общении с незнакомцами.Чтобы не стать жертвой аферистов в МВД просят соблюдать следующие правила:- не сообщать никому реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более - пароли от них;- при онлайн-покупках пользоваться только проверенными сайтами;- не переводить предоплату незнакомцам;- не переходить по неизвестным ссылкам, которые присылают в соцсетях или мессенджерах.