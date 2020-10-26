Началась работа на самом известном спорткомплексе областного центра.

Первые два этапа реконструкции владимирского стадиона "Торпедо" обойдутся примерно в 19 миллионов рублей, как подсчитали в администрации Владимирской области. Сейчас ведется подготовка проектно-сиетной жокументации для второго этапа. Проектировщики должны учесть, что стадион «Торпедо» расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения «Золотые ворота», а также в зоне охраняемого природного ландшафта. Кроме того, он стоит на территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой древнего Владимира XII-XVII веков».Планируется, что работы начнутся с ремонта входной группы стадиона, затем перейдут на южную трибуну стадиона с подтрибунными помещениями и административно-бытовым корпусом.А уже на третьем, четвертом и пятом этапах должны отремонтировать западную и северную трибуны, футбольное поле «Торпедо» с прилегающими беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами.Будет и шестой этап, в процессе которого сделают тренировочное поле с искусственным покрытием, футбольное поле с подогревом, реокнструируют здание дворца спорта «Лидер», благоустроят территорию комплекса.На территории планируется создать 522 парковочных места.Работы будут продолжаться два года, спортсмены в это время могут тренироваться на стадионе "Лыбедь".