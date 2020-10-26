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<a href="https://33live.ru/novosti/26-10-2020-kak-koronavirus-otrazilsya-na-psixike-lyudej.html" target="_blank">Как коронавирус отразился на психике людей?</a> - Как коронавирус отразился на психике людей? И тех, кто уже им переболел, и тех, кто еще с ним не встречался? Как справиться со страхом заражения? И какие психические расстройства могут