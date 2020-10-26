«Народная приёмная АиФ» провела в Коврове тематическую встречу.

Не стань жертвой!Как защитить свои сбережения от посягательств мошенников?Раньше воры действовали очень примитивно - подрезали карманы и сумки, чтобы украсть кошельки, влезали в квартиры через окна, переворачивая книжные шкафы в поисках спрятанных денег, и нападали на беззащитных людей в тёмных переулках.Однако времена меняются. Улицы городов стали безопаснее, за ними неустанно наблюдают всевидящие «очи» камер наблюдения. По промыслу всевозможных «карманников» и «щипачей» также нанесли удар банковские карты - многие граждане попросту перестали пользоваться наличными.Предупреждён - значит вооружёнНо, к сожалению, преступники научились адаптироваться к современным реалиям. Многие мошенники перешли в формат «онлайн». Теперь они обманывают людей по телефону и интернету. Чаще всего их жертвами становятся представители старшего поколения.Как не стать жертвой «киберпреступников»? В первую очередь нужно научиться финансовой безопасности и грамотности. Для этой цели издательский дом «Аргументы и Факты», совместно с Почта Банком, организовали серию встреч с гражданами в разных городах страны.В нашей области «Народная приёмная АиФ» работала в Коврове, в ДК «Родина». В зале, с тщательным соблюдением всех правил противовирусной профилактики, собрались около 70 ковровчан. Проблема финансовой безопасности заинтересовала как студентов колледжей, так и пенсионеров.Учиться на чужих ошибкахПервым спикером встречи стала капитан полиции, старший оперуполномоченный отделения по раскрытию случаев мошенничества отдела уголовного розыска местного отделения МВД Мария Смирнова.- Каждый человек ежедневно использует банковские карты, на которые перечисляют пенсионные пособия, зарплаты и студенческие стипендии, пользуется мобильным телефоном и компьютером. Одновременно с развитием сервисов современных устройств возникают и новые виды мошенничества, которые позволяют правонарушителям обманывать граждан и присваивать себе их деньги, - пояснила Мария Смирнова.Она рассказала о видах мошенничества, которые регистрируют практические ежедневно. В первую очередь, это звонки от так называемых «лжесотрудников» банков. Они звонят на мобильный телефон и представляются сотрудниками службы безопасности какого-либо банка. Злоумышленники сообщают людям ложную информацию о снятии денег с карт либо о совершении покупок посторонними лицами с использованием их счёта. К сожалению, люди, которых ввели в заблуждение, сообщают реквизиты банковской карты и код, который поступает СМС сообщением. После этого мошенники списывают деньги. Иногда они говорят, что деньги находятся в опасности, поэтому их нужно перечислить на резервный счёт. Потерпевший приходит в банк, обналичивает средства, после чего через банкомат переводит деньги на счета мошенников.Люди нередко теряют все свои сбережения. Мошенники психологически обрабатывают свою жертву, не дают ей опомниться, делают всё возможное, чтобы гражданин потерял бдительность.Как не стать жертвой? Во-первых, нельзя сообщать реквизиты банковской карты посторонним людям. Сотрудник банка никогда не станет спрашивать их по телефону. Нельзя сообщать коды, которые отправляют по СМС, действовать по указаниям посторонних лиц.Молодые люди, в свою очередь, часто становятся жертвами «фейковых» сайтов. Злоумышленники создают ложные страницы интернет-магазинов, люди оформляют там заказы и переводят деньги. Товаров они не получают, ведь их попросту не существует. Чтобы не «клюнуть» на такую наживку, нужно внимательно читать комментарии на сайте и пользоваться лишь проверенными ресурсами.Разумный подходО том, как защитить свои сбережения от посягательств мошенников, рассказала управляющая Владимирским областным центром Почта Банка Анна Ковтун. Почта Банк заслуженно считают одним из самых защищённых.- В нашем банке есть биометрическая система защиты данных, - рассказывает Анна Ковтун. - Каждого клиента мы фотографируем. Благодаря этому ни один мошенник, даже с вашим паспортом, не сможет провести денежную операцию от вашего имени. Кроме того, если операция нехарактерна (например, человек никогда не делал раньше переводы по 300 тыс. рублей), банк просто так её не пропустит. Наши сотрудники попросят сделать селфи либо позвонят и уточнят, действительно ли операцию делает клиент, не находится ли он под давлением посторонних лиц.Также она выделила 4 главных правила, соблюдая которые можно обезопасить себя от происков злоумышленников. Первое - никогда не вступать в диалог с людьми, которые звонят по телефону и представляются сотрудниками банка. Кроме того, нельзя оставлять эту ситуацию без развития. Позвоните в банк и узнайте, действительно ли ваши счета находятся в опасности. Главное - не перезванивайте на тот номер, с которого вам звонили. Каждый банк указывает на своих картах номер, по которому можно связаться с его сотрудниками. Пользуйтесь лишь им, а ещё лучше - дойдите до ближайшего отделения банка и разберитесь в ситуации.Второе правило - никому не передавайте персональные данные. Есть уловки, когда мошенники говорят, что гражданам положены новые меры поддержки по коронавирусу и просят озвучить реквизиты, под предлогом того, что на карту переведут деньги. Люди предвкушают, что им переведут деньги, а оказывается, что их списывают. Сотрудники банка никогда не спросят номер карты, они его и так знают.Третье правило - никогда не передавайте карту посторонним лицам. Например, вы хотите оплатить счёт в кафе по карте, и официант просит её. Никогда не отдавайте. Самое малое, что могут сделать - оплатить не вашу покупку. Худшее - списать все деньги, которые есть на карте. Кстати, если вам срочно нужно снять наличные, например, чтобы оплатить счёт в кафе, а рядом нет ни одного банкомата Почта Банка, это больше не проблема. Зарплатные и пенсионные клиенты банка теперь могут снимать небольшие суммы денег без комиссии в банкомате любого банка.Последнее правило - нельзя переходить по сомнительным ссылкам на разные сайты. Многие из нас сталкивались с заманчивыми предложениями из разряда «пройти по ссылке и получи много денег». За такими предложениями, как правило, скрываются вирусные технологии, которые попадают на гаджет. Вы даже не узнаете, что смартфон заражён. Мошеннику даже не нужно будет спрашивать код, вирус и так покажет всё, что отображается на экране.- Нам нужно быть финансово грамотными, - говорит Анна Ковтун. - Но не хочу пугать сильно. Банки действительно стараются максимально обезопасить своих клиентов. Массовых списаний в нашем банке никогда не было. Это заслуга того, что основные силы мы бросаем на защиту персональных данных, на защиту клиентов. Наша миссия - продвигать финансовые услуги ближе к населению. По стране у нас более 19 тыс. точек присутствия. В нашей области у Почта Банка есть 34 адреса, но вам необязательно идти в банк лично - все финансовые услуги можно получить в мобильном приложении или интернет-банке.Кстати, в холле ДК «Родина» сотрудники Почта Банка оборудовали стенд, за которым общались с посетителями мероприятия. Узнав о биометрической системе безопасности, доступности банкоматов и выгодных предложениях, многие слушатели всерьёз заинтересовались услугами финансовой организации. Оказывается, Почта Банк запустил доставку своих услуг на дом - сотрудник придёт в любое удобное для вас время и место и поможет открыть вклад, перевести пенсию или подобрать кредит. Даже если вы живете в небольшом поселке, банк организует встречу в ближайшем городе.Обратили вниманиеТакже на встрече обсудили, как граждане могут обезопасить себя от мошенников в сфере недвижимости.- Законодательство предусмотрело специальную форму защиты прав граждан в виде внесения в единый госреестр недвижимости записи без личного участия правообладателя, - говорит начальник ковровского отдела управления Росреестра Виктория Родионова. - Эта запись гарантирует собственнику, что никто по поддельным документам не произведёт отчуждение его собственности.Внести эту запись легко - при себе нужно иметь только паспорт. Её делают за 5 дней. Она гарантирует, что ваше имущество никому не перейдёт по доверенности или по «липовым» документам.О выплатах, которые положены жителям области, рассказали сотрудники областного департамента социальной защиты населения. Они также обратили внимание слушателей на то, что не ходят по домам граждан с предложениями сомнительных услуг.- Служба, которая может посещать дома граждан от нашего департамента, это комплексный центр социального обслуживания. Мы не предлагаем гражданам платные услуги. Большая просьба - никогда не открывайте дверь незнакомым людям, - ответила на вопросы ковровчан и.о. директора ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району» Анна Грачёва.Важно и полезноО том, какие услуги оказывает гражданам Пенсионный Фонд России, об индексации пенсий и новых положениях, касающихся наступления пенсионного возраста, рассказала представитель ковровского отделения ПФР Ирина Коростина.А как обезопасить своё здоровье? О правилах здорового питания и продления активного долголетия, профилактики коронавируса рассказали врачи-методисты Центра медицинской профилактики Ольга Бушуева и Елена Евсюнина.Естественно, что вся эта полезная и важная информация от опытных специалистов-экспертов нашла живой отклик у гостей «Народной приёмной АиФ».Илья Морозов