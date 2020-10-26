При помощи телескопа SOFIA специалисты NASA обнаружили воду на солнечной стороны Луны, передает . Однако пока неизвестно, можно ли использовать ее в качестве ..

При помощи телескопа SOFIA специалисты NASA обнаружили воду на солнечной стороны Луны, передает . Однако пока неизвестно, можно ли использовать ее в качестве ресурса.