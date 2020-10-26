При помощи телескопа SOFIA специалисты NASA обнаружили воду на солнечной стороны Луны, передает . Однако пока неизвестно, можно ли использовать ее в качестве ..
<a href="https://33live.ru/novosti/26-10-2020-na-solnechnoj-storone-luny-nashli-vodu.html" target="_blank">На солнечной стороне Луны нашли воду</a> - При помощи телескопа SOFIA специалисты NASA обнаружили воду на солнечной стороны Луны, передает . Однако пока неизвестно, можно ли использовать ее в качестве ..
[url=https://33live.ru/novosti/26-10-2020-na-solnechnoj-storone-luny-nashli-vodu.html]На солнечной стороне Луны нашли воду[/url] - При помощи телескопа SOFIA специалисты NASA обнаружили воду на солнечной стороны Луны, передает . Однако пока неизвестно, можно ли использовать ее в качестве ..