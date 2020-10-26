Партия Владимира Зеленского Слуга народа потерпела поражение на местных выборах 25 октября. Итоги электоральной кампании подвел журналист Игорь Гужва.

Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" потерпела поражение на местных выборах 25 октября. Итоги электоральной кампании подвел журналист Игорь Гужва.Окончательные итоги выборов подведут после подсчета всех голосов. "Но уже сейчас видно, что для партии президента все очень грустно", – написал Гужва на своей странице в "Фейсбук".Кандидаты от "Слуги народа" не прошли во второй тур ни в однном крупном городе. По партийным спискам соратники Зеленского в лучшем случае идут на третьем месте, комментирует журналист результаты местных выборов на Украине.В основном расстановка сил в городах такая: на первом месте партия местного мэра, за ней следует "Оппозиционная платформа" или "Евросолидарность" бывшего президента Петра Порошенко. Партия Зеленского – на четвертом месте, отметил Гужва.Наиболее успешно "слуги" выступили в Центральной Украине. Но и там партию Зеленского сильно потрепали другие политсилы, констатировал журналист.По его мнению, если бы выборы в Раду проходили сегодня, то партия Зеленского заняла бы третье место. Страна возвращается к противостоянию "Оппозиционной платформы" и "Европейской солидарности", констатировал Гужва.Местные выборы на Украине прошли 25 октября. Граждане голосовали за мэров, депутатов городских и областных законодательных собраний. Участвовали 144 партии.По предварительным данным, явка составила 37%. Это на 10% меньше, чем на местных выборах в 2015 году. Наибольшая явка зафиксирована в Тернопольской области – более 46%, сообщил глава украинского Центризбиркома Олег Диденко.