В дело вмешалась прокуратура.

В деревне Ручей на земли, предназначенные для сельского хозяйства, систематически свозились отходы производства и потребления. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В ходе проверки ведомство установило, что на этом участке на глубине полутора метров закопан строительный мусор. Рекультивация отходов не проводилась. Произошло загрязнение территории.Прокурор Коврова вышел в суд с иском к владельцу земли, потребовал убрать свалку и прекратить завоз и складирование отходов.Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.