Территория превратилась в захоронение производственных отходов и строительного грунта.

Ковровской городской прокуратурой выявлен факт незаконного использования земельного участка сельскохозяйственного назначения. Надзорными мероприятиями установлено, что на территорию земельного участка указанной категории, расположенного в деревне Ручей, систематически завозились отходы производства и потребления, строительный грунт.В ходе осмотра, инициированного городской прокуратурой с участием сотрудников управления Россельхознадзора по Владимирской области, проведен раскоп на глубине около 1,5 метров с использованием специализированной техники, по результатам которого в почве обнаружены многочисленные элементы строительного мусора.В нарушение требований федерального законодательства собственник земельного участка по устной договоренности с неустановленными лицами, принимал от них грунт со строительным мусором, чем допустил загрязнение территории, при этом проект рекультивации не разработан, рекультивация не проводилась.В этой связи городским прокурором направлено исковое заявление в суд, в котором он потребовал обязать собственника земельного участка устранить указанные нарушения и прекратить принимать и складировать на участке отходы и строительный грунт.Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.