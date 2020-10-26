Вдова и дочь известного актёра Алексая Баталова обманным путём лишились доли в четырёхкомнатной квартире, мастерской, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной суммы денег.

Вдова и дочь известного актёра Алексая Баталова обманным путём лишились доли в четырёхкомнатной квартире, мастерской, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной суммы денег. Речь идёт о 8 млн рублей. Обе они признаны потерпевшими. На спорное имущество наложен арест, сообщает пресс-служба Следственного Комитета РФ.По делу задержаны Михаил Цивин и Наталия Дрожжина. Фигурантам предъявлено обвинение. Напомним, что дело по статье «мошенничество» возбуждено по поручению главного следователя страны Александра Бастрыкина.