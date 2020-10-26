У мужчины произошел конфликт с неизвестным, в результате которого последний произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет, в сторону заявителя, после чего скрылся...

В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Южное задержали 41-летнего жителя столицы, подозреваемого в хулиганстве.В ОМВД России по району Чертаново Южное поступило сообщение о огнестрельном ранении у одного из магазинов на Чертановской улице. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции и экстренных служб. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили пострадавшего, который был госпитализирован в одно из столичных медицинских учреждений.Как было установлено, у мужчины произошел конфликт с неизвестным, в результате которого последний произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет, в сторону заявителя, после чего скрылся.Также было установлено, что пострадавший сумел выхватить оружие у нападавшего, после чего передал его прибывшим полицейским. Изъятый предмет, похожий на пистолет, направлен на экспертизу.В результате отработки территории полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель столицы.По данному факту дознанием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22