Использование Единого портала государственных услуг позволяет экономить время при подаче заявления в электронном виде, а также в Личном кабинете имеется возможность отслеживать статус заявления...

Управление внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД России по г. Москве напоминает гражданам о том, что использование Единого портала государственных услуг позволяет экономить время при подаче заявления в электронном виде, также в Личном кабинете имеется возможность отслеживать статус заявления.Для того, чтобы получить государственную или муниципальную услугу в электронном виде, гражданину необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru.Для регистрации в личном кабинете сайта понадобится: СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона.Чтобы получить услугу достаточно отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг. В дальнейшем остается только наблюдать за ходом исполнения своего заявления.Информацию о портале и перечне государственных услуг вы можете найти на официальном сайте УВД по ЦАО и на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60