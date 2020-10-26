Накануне поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного жилого дома на улице ул. Кирова.

Накануне поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного жилого дома на улице ул. Кирова.По прибытии пожарных установлено, что во втором подъезде дым идет из двери, ведущий в подвал. Там горели сараи на площади 15 кв.м. Что спровоцировало сильное задымление в подъезде.При помощи спасательных устройств, подключённых к дыхательным аппаратам пожарных, были спасены и выведены на свежий воздух 4 человека. Ещё 21 человек, включая 6 детей, были эвакуированы, сообщила пресс0служба МЧС по Владимирской области.Пожар оперативно ликвидирован, погибших и пострадавших нет. Всего к его ликвидации привлекались 7 единиц техники и 20 человек.Дознаватели устанавливают причины произошедшего.