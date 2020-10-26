Он пострадал на пожаре в многоквартирном жилом доме.

Он пострадална пожаре в многоквартирном жилом доме.Сигнал поступил 25 октября в 20.35 из города Юрьев-Польский, пер. Промышленный. Пожарные вскрыли квартиру и обнаружили горение постельных принадлежностей и внутренней отделки на площади 15 кв.м. Из квартиры был спасён хозяин 56-летний мужчина. Его оперативно вынесли его на свежий воздух и передали медикам, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Также из подъезда были эвакуированы ещё 8 человек. Пожар оперативно потушен на площади 15 кв.м.По предварительным данным дознавателей, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём хозяина квартиры. Хорошо что задымление заметили сосед и оперативно сообщили об этом в пожарную охрану.