Она назначена на должность директора профильного департамента.

Глава региона Владимир Сипягин подписал распоряжение о назначении Виктории Кулыгиной на пост руководителя департамента предпринимательства области.Виктория родилась во Владимире. Высшее образование получила во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте. Специальность – «экономист». Трудовую деятельность начинала в налоговой инспекции. Последние три года работает в департаменте.К исполнению обязанностей она приступила 23 октября.