Она назначена на должность директора профильного департамента.
Глава региона Владимир Сипягин подписал распоряжение о назначении Виктории Кулыгиной на пост руководителя департамента предпринимательства области.
Виктория родилась во Владимире. Высшее образование получила во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте. Специальность – «экономист». Трудовую деятельность начинала в налоговой инспекции. Последние три года работает в департаменте.
К исполнению обязанностей она приступила 23 октября.