Напомним, что большой пожар во Владимирской темтре драмы произошел 29 июня, уничтожив только что обновленный зрительный зал и сильно повредив другие помещения. Огонь бушевал на площади 500 ..

Напомним, что большой пожар во Владимирской темтре драмы произошел 29 июня, уничтожив только что обновленный зрительный зал и сильно повредив другие помещения. Огонь бушевал на площади 500 кв.м. Это стало настоящей драмой для театралов, но не подкосило коллектив. Актеры много выступают на других площадках, гастролируют, подготовили к новому сезону премьерные спектакли.Тем временем движется подготовка к масштабной реокнструкции. Проект должны завершить к концу июля 2021 года. Пока размещен тендер на разработку научно-проектной документации, который обойдется почти в 24 миллиона рублей. Итоги конкурса будут известны после 19 ноября.Подрядчик должен будет учесть, что здание театра является объектом культурного наследия регионального значения, проект должен будет пройти государственную историко-культурную экспертизу.Предполагается, что восстановление драмтеатра обойдется в 600 млн рублей и более.