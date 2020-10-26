Хозяин оставил машину с работающим двигателем и ключом в замке зажигания на улице, а сам на несколько минут вышел в магазин.

Ночью 21 октября в полицию Вязниковского района обратился 24-летний местный житель. Он сообщил об угоне автомобиля, рассказывает пресс-служба регионального УМВД.Потерпевший оставил машину с работающим двигателем и ключом в замке зажигания на улице, а сам на несколько минут вышел в магазин. Вернувшись, молодой человек обнаружил пропажу. Сумма причиненного ущерба превысила 150 000 рублей.Этой же ночью сотрудники ППС задержали 30-летнего мужчину, который воспользовался отсутствием хозяина и уехал на присвоенном авто. Долго наслаждаться ездой у него не получилось. Машина угодила в кювет. Пьяного злоумышленника взяли когда он пытался вытащить железного коня от обочины.В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (угон). Автомобиль вернули хозяину.