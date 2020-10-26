Директор Института политических исследований и член Общественной палаты России Сергей Марков рассказал о том, какая судьба может ожидать Украину в случае очередного масштабного ..

Директор Института политических исследований и член Общественной палаты России Сергей Марков рассказал о том, какая судьба может ожидать Украину в случае очередного масштабного политического кризиса. Страна может развалиться на три независимых друг от друга государства, передает "". Поводом задуматься о такой перспективе стал провал партии Владимира Зеленского "Слуга народа" на прошедших выборах.