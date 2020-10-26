Просят откликнуться всех неравнодушных к делу охраны живой природы.

Просят откликнуться всех неравнодушных к делу охраны живой природы.Цель - выработка долгосрочных программных мер по защите птиц от гибели на высоковольтных линиях с неизолированными проводами.При обнаружении на прогулке, в туристическом походе, по пути на работу или в иных обстоятельствах случаев гибели птиц вблизи линий электропередач просит сделать фотографию и прислать её на электронную почту или в группу . Указав географические координаты, время и дату, когда сделана фотография.