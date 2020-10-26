В Центральной городской библиотеке неделю будут проходить бесплатные кинопоказы.
В программе международного фестиваля "FESTPRO"- бесплатные ежедневные кинопоказы, которые будут идти с 26 по 29 октября в 17.00 в библиотеке-филиале №2 МБУК "ЦГБ", пр-т Ленина, д. 12.
В программе, по предварительным сведениям:
26.10 в 17:00
«Битва»/ «The Battle» (2019, Россия) - режиссёр Аннар Абасов (Anar Abbasov)
Продолжительность: 01.24.00
27.10 в 17:00
«Враги»/ «Enemies» (2017 Грузия) - режиссёр Георгий Гачава (Giorgi Gachava)
Продолжительность: 01.05.19
28.10 в 13:00
«Битва»/ «The Battle» (2019, Россия) - режиссёр Аннар Абасов (Anar Abbasov)
Продолжительность: 01.24.00
28.10 в 17:00
«Отец»/ «Father» (2019, Россия) - режиссёр Олег Бузинский (Oleg Buzinsky)
Продолжительность: 12.39 мин
«Брошенный»/ «Abandoned» (2019, Россия) - режиссёр Иван Чанов (Chanov Ivan)
Продолжительность: 14.29 мин
«Прочтение»/ «The Reading» (2019, Россия) - режиссёр Юрий Сарычев
Продолжительность: 27.41 мин
29.10 в 15.00
«Лоуэн»/«Lowen» (2019, Великобритания) - режиссёр Kialle Wills
Продолжительность: 7.30 мин
«В осени весна»/ «Spring in Autumn» (2019, Беларусь) - режиссёр Tatiana Kublitskaya
Продолжительность: 10.00 мин
«Альберт и Жозефина»/ «Albert & Josephine» (2019, Польша) - режиссёр Tomasz Welna
Продолжительность: 7.15 мин
29.10 в 17:00
«Память Севера»/ «The Memory of the North» (2019, Россия) - режиссёр Сергей Филатов Продолжительность: 27.07 мин
«Новошино»/ «Novoshino» (2019, Россия) - режиссёр Глеб Кононов
Продолжительность: 11.39 мин
«Сашка»/ «Sashka» (2019, Россия) - режиссёр Дина Семыкина
Продолжительность: 18.49 мин
Стас Беляев и Теона Дольникова | «Закрой глаза»/ STAS BELYAEV & TEONA DOLNIKOVA | CLOSE YOUR EYES" (2019, Россия) - режиссёр Александр Соловьёв
Продолжительность: 4.24 мин