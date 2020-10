В Центральной городской библиотеке неделю будут проходить бесплатные кинопоказы.

В программе международного фестиваля "FESTPRO"- бесплатные ежедневные кинопоказы, которые будут идти с 26 по 29 октября в 17.00 в библиотеке-филиале №2 МБУК "ЦГБ", пр-т Ленина, д. 12.В программе, по предварительным сведениям:26.10 в 17:00«Битва»/ «The Battle» (2019, Россия) - режиссёр Аннар Абасов (Anar Abbasov)Продолжительность: 01.24.0027.10 в 17:00«Враги»/ «Enemies» (2017 Грузия) - режиссёр Георгий Гачава (Giorgi Gachava)Продолжительность: 01.05.1928.10 в 13:00«Битва»/ «The Battle» (2019, Россия) - режиссёр Аннар Абасов (Anar Abbasov)Продолжительность: 01.24.0028.10 в 17:00«Отец»/ «Father» (2019, Россия) - режиссёр Олег Бузинский (Oleg Buzinsky)Продолжительность: 12.39 мин«Брошенный»/ «Abandoned» (2019, Россия) - режиссёр Иван Чанов (Chanov Ivan)Продолжительность: 14.29 мин«Прочтение»/ «The Reading» (2019, Россия) - режиссёр Юрий СарычевПродолжительность: 27.41 мин29.10 в 15.00«Лоуэн»/«Lowen» (2019, Великобритания) - режиссёр Kialle WillsПродолжительность: 7.30 мин«В осени весна»/ «Spring in Autumn» (2019, Беларусь) - режиссёр Tatiana KublitskayaПродолжительность: 10.00 мин«Альберт и Жозефина»/ «Albert & Josephine» (2019, Польша) - режиссёр Tomasz WelnaПродолжительность: 7.15 мин29.10 в 17:00«Память Севера»/ «The Memory of the North» (2019, Россия) - режиссёр Сергей Филатов Продолжительность: 27.07 мин«Новошино»/ «Novoshino» (2019, Россия) - режиссёр Глеб КононовПродолжительность: 11.39 мин«Сашка»/ «Sashka» (2019, Россия) - режиссёр Дина СемыкинаПродолжительность: 18.49 минСтас Беляев и Теона Дольникова | «Закрой глаза»/ STAS BELYAEV & TEONA DOLNIKOVA | CLOSE YOUR EYES" (2019, Россия) - режиссёр Александр СоловьёвПродолжительность: 4.24 мин