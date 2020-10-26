В областном центре прошёл региональный этап междуранодного конкурса профмастерства.

В областном центре прошёл региональный этап междуранодного конкурса профмастерства «Шаг вперёд». В дисциплине «Стоматология ортопедическая» соревновались 11 студентов Владимирского базового медицинского колледжа.«Первым стал Рамил Махяддинов. Второе место занял Александр Аскалин. Замкнула тройку – Полина Ланцева», - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Победитель областного этапа в декабре будет представлять регион в полуфинале конкурса.Справочно:Мероприятие проводится в шестой раз. Конкурс объединяет студентов более чем 40 учебных заведений России и стран ближнего зарубежья.